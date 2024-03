Aeroporto | basta ai voli notturni e sì alla “Tassa Regionale sul Rumore” | l’ok del Consiglio Comunale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Bergamo. Una programmazione aeroportuale e un invito dunque a Sacbo perché siano minimizzati e se possibile eliminati ie movimento aeroportuale nelle ore notturne sulla città. Questo il contenuto e la questa la richiesta, fatta per la prima volta, con l’ordine del giorno urgente presentato dmaggioranza per voce di Oriana Ruzzini, APF, in. Un documento che approda in aula a seguito della delibera del 22 gennaio 2024, con cui veniva approvato il Piano di Zonizzazione acustica. Il piano prevede l’adeguamento al nuovo Piano di Governo del Territorio e recepisce la Zonizzazione acustica aeroportuale sancita a novembre 2023. “Riguardo l’Il Caravaggio sono apprezzabili le azioni voltesostenibilità ambientale, ...