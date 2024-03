ADL contro Dazn | rischia di finire in tribunale | il motivo 

Yacine Adli , giocatore del Milan , ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista del match di giovedì di Europa League contro il Rennes Yacine Adli , ... (calcionews24)

Verso Napoli -Barcellona, il nuovo allenatore Francesco Calzona ha preso una decisione importante per i calciatori . Mancano poche ore al match di fuoco ... (spazionapoli)

Il regista di Maestro ha raccontato il momento in cui conobbe la cantante che avrebbe dovuto partecipare al remake. Prima di Lady Gaga, Bradley Cooper aveva ... (movieplayer)

Qualificazione al Mondiale per club, De Laurentiis vuole imbastire un Ricorso contro la Juve ntus: da Torino attaccano il presidente azzurro Nelle scorse ore ... (spazionapoli)

La Juventus esclusa dal Mondiale per Club? Zuliani si scaglia contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Claudio Zuliani , noto giornalista ... (napolipiu)

CORRIERE DELLA SERA - ADL contento di Calzona, può restare anche il prossimo anno: "Se a fine stagione non riuscirò a dare la mia impronta alla squadra, vorrà dire che avrò fallito" disse Calzona a poche ore dalla sfida di Champions contro il Barcellona. I fatti dicono che ha ...napolimagazine

COR.SPORT, La Viola ritroverà la sua comfort zone: Si riparte da dove eravamo rimasti, dallo scorso 14 dicembre. Sempre da Budapest: allora finì 1-1 contro il Ferencvaros, nell'ultima del girone che diede il primo posto del ...firenzeviola

ADL-Dazn, può finire in tribunale: emittente valuta la causa contro il Napoli: "Con noi DAZN ha chiuso, parliamo con Sky e la Rai ma non con loro" ha detto De Laurentiis. "L’embargo alle interviste viene considerato come una violazione del contratto da DAZN e si rischia di ...tuttonapoli