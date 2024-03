Accoltellata Bolzano | fermato sospettato

(Di martedì 5 marzo 2024) 12.05 Per il tentato omicidio di Waltraud Kranebitter Auer,la fisioterapista bolzanina 61enne,alla gola nel garage di casa tre settimane fa, le polizie di Monaco di Baviera e di Passau hanno arrestato il sospetto autore del reato. Si tratta del genero della vittima, un cittadino nigeriano di 35 anni residente in Baviera. Da subito i sospetti si erano concentrati sul compagno della figlia della vittima. La donna lo aveva lasciato e con i figli era tornata adai genitori.

