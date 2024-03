Accoltellata alla gola in garage | arrestato il genero in Germania per tentato omicidio

(Di martedì 5 marzo 2024) Qualche settimana fa, aveva fatto il giro dei social la notizia di una feroce aggressione a danno di una donna di 61 anni, Waltraud Kranebitter Auer, ritrovata neldella sua abitazione di Bolzano con latagliata. In queste ore, il caso sembra aver trovato la sua soluzione: un uomo è statodalle forze dell’ordine di Monaco e Passau, in: si tratterebbe dell’ex compagno della figlia della donna, un cittadino nigeriano di 35 anni residente in Baviera, sospettato dell’aggressione sin dai primi istanti. L’uomo, ingegnere, è residente in. Pare che la compagna, a seguito della fine del rapporto, si fosse allontanata da lui per tornare a vivere con i due figli dai genitori a Bolzano. Nel corso dell’intervento, effettuato sulla base di un mandato d’arresto europeo, le ...

