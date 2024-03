Accoltella la moglie | la chiude in casa e va via Ma per vicini ha i carabinieri | arrestato a Pianura

(Di martedì 5 marzo 2024) Un uomo è statoper maltrattamenti in famiglia a. I militari guidati dalle richieste di aiuto della, ferita a un braccio e segregata in

accoltella la moglie e poi la chiude in casa . arrestato l’ennesimo marito violento. Succede a Pianura , in una palazzina di via Galdieri. Pianura , accoltella ... (teleclubitalia)

Napoli, Accoltella la moglie e la chiude in casa: arrestato: Le voci sono quelle dei vicini, non arrivano da lontano. La stazione carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è al piano terra di una palazzina in via Galdieri. E da un appartamento ...ilmattino

Pianura, Accoltella la moglie e la chiude in casa: arrestato: Le voci sono quelle dei vicini, non arrivano da lontano. La stazione carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è al piano terra di una palazzina in via Galdieri. E da un appartamento ...ilmattino

Pianura: Accoltella la moglie, la chiude in casa e poi esce. Arrestato dai Carabinieri: Le voci sono quelle dei vicini, non arrivano da lontano. La stazione carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è ...reportweb.tv