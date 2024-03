Accoltella la moglie e la chiude in casa | arrestato a Napoli

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI -la, laine poi esce. Accade a, nel quartiere di Pianura. Ma i clamori della lite, le urla della donna e le minacce dell'uomo arrivano, complice il silenzio della notte, fino alla sede della stazione carabinieri del quartiere occidentale di, al piano terra di una palazzina in via Galdieri. I militari dell'Arma sentono persino la porta chiusa con violenza e il tintinnio di un mazzo di chiavi. Così, guidati dalle richieste di aiuto della vittima attraverso una finestra, raggiungono l'abitazione. Grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco, i carabinieri sfondano la porta e soccorrono la donna che ha al braccio una ferita profonda, provocata da una coltellata inferta durante la discussione; e lei racconta tutto, delle violenze ...

Una donna di 65 anni è ricoverata in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale Molinette di Torino dopo essere stata Accoltella ta più volte dal marito ... (today)

A dare l'allarme sono stati i vicini. La donna colpita da diversi fendenti all'addome e al torace è ricoverata in gravi condizioni Ancora una donna vittima di ... (sbircialanotizia)

Una donna di 46 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate: l’episodio, di cui non si conoscono ancora i dettagli, ... (ilfattoquotidiano)

"Ho sentito le urla e mi sono avvicinato all'albergo e ho visto un uomo che fuggiva con un coltello in mano”. Sono le parole di un testimone di un pomeriggio ... (lanazione)

La coppia si trovava in fase di separazione: inutili i soccorsi alla donna, che era già morta quando l'ambulanza è arrivata sul posto (ilgiornale)

Pianura: Accoltella la moglie, la chiude in casa e poi esce. Arrestato dai Carabinieri: Le voci sono quelle dei vicini, non arrivano da lontano. La stazione carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è ...reportweb.tv

Napoli, Accoltella la moglie e poi la chiude in casa: arrestato dai Carabinieri: La vittima ha poi raccontato tutto, delle violenze e delle vessazioni subite ogni giorno ormai da tempo, anche davanti agli occhi dei figli minorenni ...ilmeridianonews

Accoltella la moglie, la chiude in casa e poi esce ma i carabinieri sentono le urla dalla caserma: La stazione carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è al piano terra di una palazzina in via Galdieri. E da un appartamento nei dintorni urla strazianti, insulti e minacce. Poi una ...napoli.repubblica