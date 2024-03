Abusi | 4 anni e 6 mesi a don Rugolo

(Di martedì 5 marzo 2024) 20.40 Dopo 8 ore di camera di consiglio il tribunale di Enna ha condannato a 4e seidon Giuseppe,il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. Il prete è stato anche condannato all' interdizione perenne dall'insegnamento scolastico e per 5dai pubblici uffici.L'inchiesta è scattata dopo la denuncia di Antonio Messina, un giovane trentenne, che ha raccontato alla squadra mobile di Enna le violenze subite dal 2009 al 2013. Messina aveva anche scritto una lettera al Papa.

