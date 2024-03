Abruzzo | Tajani | ‘Marsilio ha governato bene | vincerebbe anche col disgiunto’

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Timore nel centrodestra per l’effetto Sardegna? “C’è stato un errore e bisogna tenerne conto, ma l’opinione pubblica ha premiato i partiti del centrodestra. Innon c’è il voto disgiunto e poi sono convinto che Marsiliocol voto disgiunto perché hacol sostegno di tutta la coalizione di centrodestra”. Così il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio, parlando a Pescara a margine del comizio del centrodestra per le regionali. L'articolo CalcioWeb.

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Se temo un secondo passo falso in Abruzzo dopo il voto in Sardegna? "Escludo secondi e terzi passi falsi . Sono convinto che il ... (liberoquotidiano)

Piazzapulita (La7): questo è il momento che ha fatto il picco di ascolti: Secondo i dati forniti da Auditel, ecco il momento più visto dai telespettatori nella scorsa puntata di Piazzapulita ...romait

Regionali Abruzzo, Meloni: «Effetto Sardegna Ancora non si è capito come è finita lì»: Leader in campo per le regionali di domenica prossima in Abruzzo. La premier Giorgia Meloni nel pomeriggio è a Teramo e poi al comizio finale di Pescara per un mega evento in piazza con Tajani, ...ilmessaggero

Regionali in Abruzzo, Meloni: “Effetto Sardegna Sono molto ottimista”: “Se temo in Abruzzo l'effetto Sardegna Intanto lo dobbiamo ancora vedere perché non si è capito bene neanche com’è finita. Io francamente sono molto ottimista". Parola di Giorgia Meloni, che ha ...repubblica