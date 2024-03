Abruzzo | Tajani | ' escludo secondi e terzi passi falsi | centrodestra vincerà'

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Se temo un secondo passo falso indopo il voto in Sardegna? ". Sono convinto che ilperché girando per l'percepisco un clima molto, molto positivo in particolare per Forza Italia", dice Antonio, arrivato a Pescara per il comizio conclusivo delper le regionali abruzzesi. A chi gli chiede se la battaglia elettorale di domenica sia decisiva per la maggioranza, il leader di Forza Italia e vicepremier risponde: "Nessuna battaglia è decisiva, noi lavoriamo per governare bene l'con idee e proposte, per la crescita di un territorio importante".

Dopo un testa a testa durato tutta la giornata di ieri si profila la vittoria per Alessandra Todde alle elezioni Regionali in Sardegna , che si appresta così a ... (ildenaro)

Regionali Abruzzo, Meloni: «Effetto Sardegna Ancora non si è capito come è finita lì»: Leader in campo per le regionali di domenica prossima in Abruzzo. La premier Giorgia Meloni nel pomeriggio è a Teramo e poi al comizio finale di Pescara per un mega evento in piazza con Tajani, ...ilmessaggero

Regionali in Abruzzo, Meloni: “Effetto Sardegna Sono molto ottimista”: “Se temo in Abruzzo l'effetto Sardegna Intanto lo dobbiamo ancora vedere perché non si è capito bene neanche com’è finita. Io francamente sono molto ottimista". Parola di Giorgia Meloni, che ha ...repubblica

Regionali Abruzzo, a Pescara sfida tra bandiere in attesa dei leader del centrodestra per Marsilio: Alle 18 al via il comizio di Meloni, Tajani e Salvini a sostegno del presidente uscente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ...dire