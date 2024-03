Abruzzo | Tajani | ‘Berlusconi amava questa terra | ora sorride da lassù’

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – “L’merita che i riflettori siano accesi non solo in campagna elettorale ma 365 giorni l’anno. Noi siamo qui tutti uniti come centrodestra per dare un messaggio chiaro: noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo non soltanto in campagna elettorale. E stasera c’è con noi un signore che stando e che ha amato l’come fosse la sua. Quel signore ci guarda da lassù, è Silvio Berlusconi”. Così il segretario di Forza Italia Antonio, parlando dal palco del comizio del centrodestra a Pescara. L'articolo CalcioWeb.

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Se temo un secondo passo falso in Abruzzo dopo il voto in Sardegna? "Escludo secondi e terzi passi falsi . Sono convinto che il ... (liberoquotidiano)

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Se temo un secondo passo falso in Abruzzo dopo il voto in Sardegna? “Escludo secondi e terzi passi falsi . Sono convinto che il ... (calcioweb.eu)

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - "L' Abruzzo merita che i riflettori siano accesi non solo in campagna elettorale ma 365 giorni l'anno. Noi siamo qui tutti uniti ... (liberoquotidiano)

REGIONALI: LEADER DEL CENTRODESTRA IN Abruzzo,: Stiamo lavorando per questo e sono molto, molto ottimista”. Quanto alle elezioni Sardegna e ad un possibile riflesso in Abruzzo “non sento nessun effetto Sardegna – ha aggiunto Tajani. Ci sono episodi ...abruzzoweb

Giorgia Meloni: «Le elezioni in Sardegna Ancora non sappiamo com’è finita»: Giorgia Meloni dall’Abruzzo parla delle elezioni sarde e in attesa dei risultati definitivi, ancora non disponibili a 10 giorni dal voto, rifiuta di dare per scontata la vittoria di Alessandra Todde.unionesarda

REGIONALI: Tajani, “NON MI PREOCCUPA L’EFFETTO SARDEGNA”: Lo ha detto il leader nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Chieti, a margine di una visita al museo archeologico nazionale Villa Frigerj, rispondendo ai giornalisti e parlando delle ...abruzzoweb