Abruzzo | Schlein | “Fiduciosa | uniti si vince” Tajani | “Non è come in Sardegna | non c’è voto disgiunto”

(Di martedì 5 marzo 2024) Si avvicinano le elezioni regionali in, che si terranno domenica 10 marzo, e i leader di centrodestra e centrosinistra si sfidano.: "Noi abbiamo scelto il candidato per competenza".: "Invinciamo. Le condizioni di questa consultazione sono assolutamente diverse rispetto a quelle che c'erano in".

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Come si dice, squadra che vince non si cambia. E così Elly Schlein sarà sul palco con Pier Luigi Bersani , come in Sardegna, per gli ... (calcioweb.eu)

Il leader leghista Matteo Salvini ha acceso il dibattito sulle elezioni Regionali in Abruzzo , dando il via alla campagna elettorale con toni accesi. Le due ... (ildifforme)

AGI - "Orecchie a terra", in ascolto dei segnali dal territorio, per convincere quel 'partito dell'astension' decisivo per vincere in Abruzzo . La segretaria ... (agi)

Abruzzo mari e monti, la battaglia alle urne è questione di cuore: Se sono ottimista per le regionali in Abruzzo "Sì, perché i cinque anni di presidenza Marsilio sono stati molto positivi in una regione dove c'è stata crescita economica e calo della disoccupazione.informazione

La pacchia a destra sta finendo: La legge non consente i sondaggi a ridosso del voto, ma la semplice cronaca di questi ultimi giorni di campagna elettorale in Abruzzo mostra una vitalità del fronte progressista impensabile un anno e ...lanotiziagiornale

Todde, l'amuleto del campo largo. Tour abruzzese per propiziare il bis: Se l’obiettivo è replicare l’effetto Todde anche in Abruzzo, perché non portare in Abruzzo direttamente lei, Alessandra Todde in carne ed ossa, la nuova madrina del campo largo dopo la vittoria in Sar ...ilgiornale