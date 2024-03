Abruzzo | Schlein e Conte vedono la rimonta e preparano il ' rush'

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - "Orecchie a terra", in ascolto dei segnali dal territorio, per convincere quel 'partito dell'astension' decisivo per vincere in. La segretaria del Partito Democratico, Elly, nutre la speranza di un effetto domino innescato in Sardegna che possa buttare giù la destra in, prima, e nelle altre regioni al voto, Umbria e Basilicata, poi. Anche nel corso della commemorazione del senatore Bruno Astorre a Frascati, la leader dem ha toccato l'argomento quando ha ricordato l'attenzione del compianto esponente dem al territorio. "Un buon dirigente deve avere come faro la risposta ai problemi delle persone e costruirla insieme a loro. L'abbraccio del suo popolo al campo sportivo di Colonna è il segno di questo modo di essere di Bruno Astorre", è la premessa: "Noi ci stiamo provando, tenendo al centro della nostra ...

