Abruzzo | Meloni | ' ora nuova impresa Marsilio | primo presidente riconfermato'

Pescara , 5 mar. (Adnkronos) - "Non siamo sicuri che il tempo terrà... Voglio dire solo una cosa, nel caso in cui venisse il diluvio universale. Tutte le volte ... (liberoquotidiano)

Pescara , 5 mar. (Adnkronos) – Un trattore in regalo per la premier. “Come promemoria delle problematiche” che caratterizzano il settore dell’agricoltura “ci ... (calcioweb.eu)

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – bandiere ucraine in piazza per Giorgia Meloni, a Pescara. “Siamo venuti qui per ringraziare il vostro premier per il sostegno ... (calcioweb.eu)