Abruzzo | Meloni | ‘ora nuova impresa Marsilio | primo presidente riconfermato’

Giorgia Meloni , insieme a Matteo Salvini e Antonio Tajani , ha chiuso la campagna elettorale per le Regionali in Abruzzo insieme al candidato Marco Marsilio, ... (fanpage)

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – “Voi non potete immaginare quanto per me sia importante, in una vita fatta tutta di problemi da risolvere e aerei da prendere, ... (calcioweb.eu)