Abruzzo | Donzelli | ‘effetto Sardegna? Affrontiamo con serenità giudizio elettori’

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Quello di Marsilio è stato "un ottimo governo" che "ha portato risultati importanti per questa regione. Affronteremo ildegli elettori cone determinazione, come abbiamo sempre fatto", ha detto Giovanni, responsabile organizzazione di Fdi, arrivando in Piazza Salotto a Pescara per il comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente dell'Marco Marsilio. Timori per l'effetto? "L'unico effetto che cerchiamo è quello dell'opinione dei cittadini. E vogliamo che i cittadini abruzzesi giudichino conil buon lavoro che è stato fatto dal governo nazionale e regionale", ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia.