Aborto | la Francia scrive la storia | entra nella Costituzione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 5 marzo 2024) . Si tratta del primo paese al mondo Il Parlamento francese ha approvato una riforma storica che sancisce il diritto all’. Con 780 voti favorevoli e 72 contrari, ladiventa il primo Paese al moÈndo a includere questo diritto fondamentalesua Carta fondamentale. La riforma è stata salutata come una vittoria per le donne e per i diritti riproduttivi. “Fierezza francese, messaggio universale”, ha dichiarato il Presidente Emmanuel Macron, che invita per l’8 marzo a celebrare “insieme l’ingresso di una nuova libertà garantitacon la prima cerimonia di sigillatura aperta al pubblico”, dinanzi al ministero della Giustizia.” Fierté française, message universel. Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté ...