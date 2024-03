(Di martedì 5 marzo 2024) Contrariamente a quanto tutti hanno detto, nella Carta francese non è stata scritta la parola “”. Per fortuna. Sennò si scivola sul terreno dei diritti contrapposti (quello dell’uomo, quello del feto…) e si banalizza una esperienza trascendente

Aborto in Costituzione. Le parole contano: libertà di scelta non equivale a diritto: Contrariamente a quanto tutti hanno detto, nella Carta francese non è stata scritta la parola "diritto". Per fortuna. Sennò si scivola sul terreno dei diritti ...

