(Di martedì 5 marzo 2024) Milano – Si chiama “Riparti in” la nuova offerta dia Ilche permette di accedere con un superalla versionedel quotidiano e anche ricevere inun buono. L’offerta riguarda l’della durata di un anno alla versionede Il, che permette di sfogliare il giornale su Pc, tablet e smartphone, oltre a garantire l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito www.il.it senza pubblicità. Compreso in questo tipo dic’è poi la possibilità di sfogliare il quotidianoda app su smartphone e tablet e di consultare l’archivio delle copie arretrate acquistate nei trenta ...

Abbonamento digitale a Il Giorno: ecco come approfittare del maxi sconto e avere il pieno di carburante in regalo: Il prezzo promozionale è di 149,90 euro, invece di 199: chi aderisce riceverà inoltre in regalo un Buono Carburante virtuale IP del valore di 50 euro. Dunque doppio vantaggio e doppia convenienza: ...ilgiorno

Asp Trapani, "digitalizzazione in tutti gli ambiti aziendali": Lo ha detto il commissario straordinario dellAsp di Trapani, Ferdinando Croce, che ha partecipato alla tavola rotonda sul tema "La trasformazione digitale delle Organizzazioni sanitarie" nell'ambito ...ansa

Stupro di gruppo a Palermo, la prima condanna: 8 anni e 8 mesi di carcere per il minorenne: All’apice del giornalismo cartaceo, in America c’erano 150 milioni di abbonamenti a quotidiani e settimanali ... Oggi ci sono cose che la nostra squadra digitale può fare con l’IA, mi riferisco alle ...repubblica