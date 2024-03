Abbiamo trasformato il legno in carne La ricercatrice di Meat from Wood ci racconta il futuro dell' alimentazione proteica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 5 marzo 2024) Convertire materiali di scarto in prodotti ad alto valore aggiunto come gli amminoacidi: è l’obiettivo del progetto, finanziato dal Ministero’Università ea ricerca, al quale hanno lavorato ricercatori dall’Università degli Studi Milano Bicocca e dall’Università’Insubria. Da quest’ultimo ateneointervistato laElena Rosini del laboratorio The Protein Factory 2.0 Come nasce il progetto "dal"? Il progettoè nato dalla consapevolezzaa necessità di sviluppare processi sostenibili basati sull’utilizzo di materiali rinnovabili e biomasse per ottenere prodotti utili alla società ...