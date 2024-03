(Di martedì 5 marzo 2024) Il nuovo Sport Activity Coupé di casa BMW convince per prestazioni e finiture. Il prezzo è elevato ma in linea con le caratteristiche del modello....

Emanuel Lo è attualmente in Tv in veste di insegnante di ballo di Amici, ma è inevitabilmente noto anche per la lunga storia d’amore con Giorgia , da cui ha ... (diredonna)

Con l'ultimo aggiornamento, ancora in fase di test, il chatbot di OpenAI è in grado di ricordarsi da solo le informazioni inserite dagli utenti in chat. Ecco ... (wired)

Un weekend molto complicato per l’Aston Martin. Malgrado le prestazioni promettenti sfoggiate in prova e in qualifica, Fernando Alonso si è dovuto ... (oasport)

Marlene Kuntz, trent'anni di storia: «Siamo carichi. Era folle fare i musicisti rock all'epoca. I Maneskin Spaccano eccome»: Oggi provo orgoglio. Riuscire a suonare come i nostri maestri ... Ricordo la contentezza a chiusura lavoro. Avevamo dato il massimo, il suono era come lo volevamo, sincero e libero, ci rispecchiava ...leggo

Gli avvocati che hanno sconfitto Musk in tribunale vogliono 5 miliardi in azioni Tesla: Gli avvocati che sono riusciti a far annullare il compenso di Elon Musk da 55 miliardi di dollari, ora chiedono come pagamento circa il 10% di quelle stesse azioni ...auto.hwupgrade

Abbiamo provato la nuova BMW iX2, SUV elettrico con brio: Abbiamo potuto provare la "piccola" di casa BMW in un percorso che ha messo alla prova la iX2 in città, su strade extraurbane ed in autostrada e dobbiamo ammettere che ci ha sorpreso. Quando, nel 2007 ...dmove