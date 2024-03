A tutto volume | tornano le super cotonature anni ’60 e ’80

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Da qualche tempo sono tornate di moda le maxitipiche degli stili degli’60 e ’80 fino al recente fenomeno Barbiecore, a partire dal successo che ha avuto al cinema il film con Margot Robbie. Ma oltre a questa attrice anche la cantante Dua Lipa e un’altra loro collega come Anne Hathaway hanno mostrato di amare questo tipo di acconciatura che gioca con i volumi e la massa. Come fare la cotonatura A prescindere dal taglio e dalla tipologia di capelli che si hanno – lunghi o corti, fini o spessi – la cotonatura è sempre la soluzione ideale per daree corpo alla propria testa, senza esagerare onde evitare l’effetto cofana, ma proponendo un tocco vintage rivisitato in chiave moderna. Ecco come fare. Si divide la chioma in ciocche, si prende la prima e la si tende verso l’alto. Si usa un pettine a denti medi o ...