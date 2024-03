A Conegliano una nuova scuola circolare e riciclabile con pavimenti in sughero

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 5 marzo 2024) A(Treviso) sta per sorgere un istituto scolastico rivoluzionario. Con un'estensione di 2.000 metri quadrati, laaccoglierà 250 studenti in 10 moderne aule, progettate per adattarsi dinamicamente alle diverse esigenze didattiche. L'articolo .