A Beyfin Gpl Combustione Magigas | Verso carburanti sempre più green

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Il gruppoacquisisce il ramo d’azienda GplSpa, con 15 addetti: con l’operazione il gruppo acquisisce 3.500 tonnellate di Gpl erogato l’anno, e subentra relativamente alla gestione ed alla distribuzione di Gpl in 7 reti, "inclusa una tra le più grandi d’Italia che copre oltre 9 km di linea con oltre 1.100 contatori servita da un deposito di 50 metri cubi".rafforza così la sua presenza nel settore del riscaldamento e dellanel suo territorio di origine, la Toscana. Dopo il potenziamento in regioni come il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta intervenuto con la fusione di Carbotrade Gas srl e Aostagas srl, l’azienda fa un’ulteriore espansione con la nuova acquisizione di una storica e strutturata azienda del pistoiese nel settore dell’energia presente con ...