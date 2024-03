A Barbara D’Urso un programma in Rai? Le ipotesi

(Di martedì 5 marzo 2024)D'Urso durante l'intervista da Mara Venier a Domenica In ha ripetuto più volte "Laè casa mia, ho condotto molti programmi qui. Provo una grande emozione a tornare in questi studi televisivi" quasi come volesse da un lato lanciare una sorta di captatio benevolentiae nei confronti di Mammae dall'altro prendere le distanze da quella Mediaset che per decenni è stata la sua casa televisiva. E che per decenni è stata dalla stessa Carmelita definita la propria casa televisiva. Suuno domenica pomeriggio è andata in onda una narrazione che è sembrata più volte poter essere un prodromo, una sorta di antipasto a qualcosa di diverso. A spiegare di cosa potrebbe trattarsi ha pensato Davide Maggio. L'esperto di tv ha annunciato infatti la possibilità di uncondotto da ...

L'Ad Rai esclude un suo ritorno in Rai, ma spunta l'ipotesi di metterla al timone di un revival dello storico programma di Raffaella Carrà. Per noi, però, ... (vanityfair)

Barbara d' Urso potrebbe torna re in Rai dopo l' ospitata da Mara Venier nel corso dell' ultima puntata di Domenica In andata in onda il 3 marzo. ecco gli ... (blogtivvu)

Barbara D'Urso non solo potrebbe torna re in Rai ma potrebbe condurre un programma stile Carramba che sorpresa. A lanciare l'indiscrezione è il sito di Davide ... (liberoquotidiano)

Barbara d’Urso in Rai sarà la regina del sabato: Barbara d'Urso sta per iniziare una nuova fase della sua carriera in Rai Potrebbe essere il nuovo volto del sabato ma non solo ...ultimenotizieflash

Barbara D'Urso e il possibile ritorno in Rai con Carramba : perché sarebbe uno sbaglio: L'Ad Rai esclude un suo ritorno in Rai, ma spunta l'ipotesi di metterla al timone di un revival dello storico programma di Raffaella Carrà. Per noi, però, sarebbe meglio di no ...vanityfair

Barbara D’Urso in rai Arriva la bomba : “Potrebbe condurre Carramba che sorpresa”: Alcuni giorni fa, il blog di Davide Maggio ha sganciato la “bomba”. Barbara D’Urso potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) condurre la nuova versione di Carramba che sorpresa. Restano tuttavia dubbi ...metropolitanmagazine