8 rossetti da sogno | alla scoperta dei nuovi Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Chanel

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di martedì 5 marzo 2024) La bellezza e il fascino della notte si trasformano in otto tonalità avvolgenti e suggestive, incapsulate nei. Questa collezione esclusiva, in vendita dal 1° marzo, rivela l’essenza vibrante di un rossetto opaco luminoso, ideale per ogni momento della notte. Il nuovo packaging, impreziosito da una tonalità bianca accostata a eleganti finiture nere, diventa lo scrigno prezioso di questa palette unica, disponibile in edizione limitata. Margot Robbie: l’icona beauty deiNella campagna pubblicitaria dei...