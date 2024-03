8 marzo | non solo mimose ma anche sciopero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 52024 – Per la Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, la Cgil di Arezzo si unisce alla lotta per la parità di genere e per garantire un ambiente di lavoro equo e inclusivo per tutte le donne. “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”. Prendendo come slogan questa frase di Emma Goldman, intende ribadire l'importanza di questa giornata sia per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uguaglianza di genere che per promuovere i diritti delle donne in tutti gli ambiti della società. “Siamo fermamente convinti che un mondo equo e giusto è possibilese tutte le persone, indipendentemente dal genere, hanno le stesse opportunità e diritti”. La Cgil rinnova il suo impegno a promuovere l'uguaglianza di genere e a garantire un ambiente di lavoro equo e inclusivo per tutte le donne e in occasione della Giornata internazionale ...