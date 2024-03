8 marzo | Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratis per le donne

In occasione dell’8 marzo musei e luoghi di cultura statali gratis per le donne . Questa è la proposta del Ministro Della cultura Gennaro Sangiuliano apparsa ... (metropolitanmagazine)

Il Ministero della cultura fa sapere che, in occasione della festa della donna, l'8 marzo, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi ... (orizzontescuola)