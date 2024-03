8 marzo | cons naz parità | “Per crescita donne manager serve impegno attori mercato lavoro”

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – "Accolgo con piacere la notizia divulgata daitalia circa la conferma della tendenza didel management al femminile in atto dal 2008 e che ha raggiunto risultati interessanti, come testimoniano i dati diffusi. La presenza in azienda di identità diverse costituisce senz’altro una ricchezza, rappresenta un apporto di prospettive diverse che costituiscono

Abruzzo: bandiere ucraine in piazza per Meloni, 'grazie per sostegno a Kiev': Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Bandiere ucraine in piazza per Giorgia Meloni, a Pescara. "Siamo venuti qui per ringraziare il vostro premier per il sostegno che sta dando al nostro paese", dice all'Adn ...lanuovasardegna

Aiga Locri, riuscita Tavola Rotonda sull'udienza predibattimentale: L’AIGA Sezione di Locri unitamente al supporto del consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed alla partecipazione della Camera Penale hanno organizzato, lo scorso venerdì 1 marzo, presso il Palazzo della ...reggiotv

Al via a Porto Torres il convegno “Navigum Isidis: i culti orientali a Turris Libisonis tra portualità e scambi culturali”: Ad aprire il congresso i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mulas, del Presidente del consiglio comunale Franco Satta ... il pomeriggio del 5 marzo, invita tutti i partecipanti a prendere parte ...sassarinotizie