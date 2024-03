118 Caserta | il Saues | No alla demedicalizzazione delle ambulanze

Maddaloni, aggredita un'infermiera del 118: «Costretta a rifugiarmi in ambulanza»: Un giovane ferito durante un incidente aggredisce un'infermiera in servizio sull'ambulanza del 118. L'episodio è accaduto domenica sera, poco dopo le 20, lungo via ...ilmattino

Sanitari in pericolo, feroce aggressione ad una infermiera: Nuova aggressione nei confronti di una operatrice sanitaria. “Ieri sera, intorno alle 20.10, siamo stati allertati per andare su un incidente stradale, dove vi erano più coinvolti e un ragazzo incosci ...zoom24

Infermiera 118 aggredita nel Casertano: "Presa per la gola e scagliata contro saracinesca": Era intervenuta con l'ambulanza per un incidente stradale: 'Uno dei ragazzi mi ha preso per la gola, poi si è avventato su di me' ...adnkronos