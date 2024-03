YouFinance 2024 Al via il corso online

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) A UN PRIMO APPROCCIO la finanza può apparire una materia ostica e non alla portata di tutti e del resto senza un po’ di preparazione il rischio “di farsi male“ è compromettere il proprio portafoglio è alto. Rinunciare a priori però può essere anche peggio, specie in un momento come quello che stiamo vivendo in cui l’inflazione e il caro prezzi sconsigliano di tenere i propri risparmi “parcheggiati“ troppo a lungo sul conto corrente. L’occasione giusta per imparare a muoversi in questo mondo è la nuova edizione di ’’, la guida essenziale per orientarsi sui mercati finanziari. Traderlink e QN Economia annunciano il programma dell’edizioneattraverso evento speciale dedicato all’educazione finanziaria.orienta gli italiani nel loro approccio a investimenti e trading, e rappresenta una ...