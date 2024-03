Xbox Partner Preview di Marzo 2024 | annunciato il nuovo evento con data ed ora

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 4 marzo 2024) Microsoft ha appenal’arrivo di unquesto che sarà contraddistinto da un mix “di giochi nuovi ed in arrivo” da parte di publisher molto importanti del mondo dei videogiochi come Capcom, Nexon, EA ed altri, con una durata di 30 minuti, ed in programma alle ore 19:00 di mercoledì 6. Nello specifico durante ilsarà possibile scoprire di più su combattimenti e attraversamenti in Tales of Kenzera: Zau, con un video narrato direttamente da Abubakar Salim, vedendo inoltre nuovi gameplay da Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, approfondendo The First Berserker: Khazan e ad altri “fantastici titoli” in arrivo su ...