(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo che avremo passato WrestleMania, l’altra tappa importante sarà sicuramenteIn The. C’è da dire la verità, purtroppo però, l’aura della tanto ambita valigetta è andata calando sempre di più soprattutto durante il lungo regno di Roman Reigns. Non abbiamo un Mr.In The“vincente”(in attesa di Damian Priest) ormai dal 2021, quando Big E riuscì ad incassare la valigetta con successo su Bobby Lashley per il WWE Championship.già iVero il 2022 ad essere sinceri è stato condizionato dall’unificazione delle cinture e dal fatto che l’allora Mr.MITB Austin Theory è a suo malgrado incappato in una situazione decisamente scomoda fra un campione imbattibile e la “prima parte” del caso Vince McMahon, al quale Theory personaggio era collegato. Ma ...

The Rock è entrato di prepotenza nella Road To WrestleMania scatenando le reazioni dei fan. Inizialmente sembra si andasse verso uno scontro con Roman ... (zonawrestling)

Nell’agosto del 2022 la WWE annunciò che il progetto NXT UK si sarebbe fermato per fare posto a NXT Europe l’anno seguente. Tuttavia, il progetto non è ... (zonawrestling)

WWE: È ancora molto presto, ma circolano già dei nomi come possibili vincitori del Money In The Bank: Dopo che avremo passato WrestleMania, l'altra tappa importante sarà sicuramente Money In The Bank. C'è da dire la verità, purtroppo però, l'aura della tanto ambita valigetta è andata calando sempre di ...zonawrestling

WWE 2K24: i voti della stampa internazionale sono più che buoni: Prima di passare in rassegna le valutazioni della critica estera, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di WWE 2K24. Nel momento in cui scriviamo WWE 2K24 ha una ...multiplayer

WWE 2K24: Lascia che ti dica una cosa, fratello! WWE 2K24 è un buon gioco. Puoi sicuramente farlo anche in MyGM, una modalità di gioco che è tornata qualche anno fa. ancora una volta, devi pianificare gli ...gamereactor