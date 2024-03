Wta San Diego 2024 | Boulter campionessa | battuta in finale Kostyuk | è il secondo titolo in carriera

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dodici mesi fa Katieera fuori dalle prime 150 del ranking Wta. Adesso invece vince il prestigioso WTA 500 di Sane si regala il debutto in top 30. Prosegue l’ascesa della giocatrice britannica, che non smette di stupire e conquista ilpiù importante della. A coronare una settimana da sogno, in cui ha sconfitto avversarie del calibro di Navarro, Haddad Maia e Vekic, è arrivato il successo inai danni della più quotata Marta. 5-7 6-2 6-2 il punteggio, maturato dopo 2h14?. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Primo set equilibrato, ma in cuiè stata sempre avanti ed ha costantemente avuto in mano il pallino del gioco. Ciononostante,non ha ...

Festa Boulter, settimana da sogno a San Diego: Katie Boulter ha completato la settimana migliore della sua carriera. Al Cymbiotika San Diego Open, sul duro, ha festeggiato il secondo e ...sport.tiscali

Unseeded Katie Boulter wins San Diego Open by topping sixth-seeded Marta Kostyuk: Unseeded Katie Boulter of Great Britain capped a run of upsets to win the San Diego Open singles title with a 5-7, 6-2, 6-2 victory over sixth-seeded Marta Kostyuk of Ukraine on Sunday. A 10-year tour ...aol

Katie Boulter overcomes Kostyuk in three sets to win San Diego Open: British number one Katie Boulter has claimed her first WTA 500 tournament victory with a 5-7 6-2 6-2 win over Ukrainian Marta Kostyuk in the ...heraldscotland