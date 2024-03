WTA Indian Wells 2024 | Sara Errani approda al turno decisivo delle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024)accede aldel torneo WTA 1000 di: l’azzurra, numero 9 del seeding cadetto, regola con un perentorio 7-5 6-1 in un’ora e 25 minuti di gioco la serba Aleksandra Krunic, e nella prossima sfida affronterà per un posto nel main draw la vincente del match tra la magiara Dalma Galfi e l’australiana Arina Rodionova, numero 17 del tabellone. Nel primo set l’inizio è da incubo per, che cede la battuta in apertura a trenta e nel terzo game a quindici, ritrovandosi sotto 0-3. L’azzurra strappa poi il servizio all’avversaria nel quarto gioco, ma nel quinto subisce un nuovo break e torna sotto 1-4.vince 8 dei seguenti 9 punti giocati ed ...