WTA Austin 2024 | Yue Yuan vince la finale tutta cinese contro Xiyu Wang

(Di lunedì 4 marzo 2024) Va a Yueil titolo del WTA 250 di, uno dei due ultimi appuntamenti del pre-Sunshine Double del circuito femminile. Lala vede prevalere nei confronti dicon il punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di due ore. Inizio non facile per, che ha delle difficoltàle trame geometricamente tattiche di, capace di andare subito sul 2-0. Tutto si ribalta, però, nel giro di poco tempo: i successivi quattro game, tutti lottati, vanno a finire sempre a favore della classe 1998, che s’invola sul 4-2 e poi non molla più la presa fino al 6-4. Il secondo parziale si caratterizza per una sostanziale difficoltà da parte di entrambe nel tenere la battuta. Di break ne emergono diversi, ...

WTA Austin: Wang-Yuan, finale tutta cinese in Texas: Eliminate in semifinale Kalinina e Schmiedlova. L'ex numero 1 junior batte la prima favorita in gara. Yuan domina Schmiedlova ...ubitennis

Atp Acapulco, De Minaur batte Ruud in finale: 6-4, 6-4: Nuovo trionfo ad Acapulco per Alex de Minaur ha vinto che ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo Atp 500 nella città messicana. Il 25enne australiano numero 9 del ranking ha superato in ...sport.sky

Atp Acapulco - De Minaur supera Ruud e vince il titolo. A Santiago finale Tabilo-Baez: La finale si gioca nella serata di domenica 3 marzo alle ore 23 italiane. Wta San Diego e Wta Austin: ecco le due finali femminili Si giocherà tra Katie Boulter e Marta Kostyuk la finale del torneo ...tennisworlditalia