Wta Austin 2024 | primo titolo per Yuan | battuta Wang nella finale tutta cinese

(Di lunedì 4 marzo 2024) Yueha conquistato ilin carriera nel circuito Wta, vincendo ladel 250 dicontro la connazionaleXiyu. La numero otto del tabellone texano si è imposta con il punteggio di 6-4 7-6(4) dopo due ore e 15 minuti, archiviando quella che naturalmente è la più importante vittoria in carriera fino a questo momento. Il trofeo le vale anche l’ingressotop-50 della classifica mondiale, per un nuovo best ranking al numero 49. Dopo aver recuperato un break di svantaggio nelset,è sembrata in controllo nel secondo parziale ma probabilmente ha sentito la pressione al momento di dover chiudere la contesa.infatti ha prima annullato tre match point sul ...

WTA Austin: Wang-Yuan, finale tutta cinese in Texas: Eliminate in semifinale Kalinina e Schmiedlova. L'ex numero 1 junior batte la prima favorita in gara. Yuan domina Schmiedlova ...ubitennis

Atp Acapulco, De Minaur batte Ruud in finale: 6-4, 6-4: Nuovo trionfo ad Acapulco per Alex de Minaur ha vinto che ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo Atp 500 nella città messicana. Il 25enne australiano numero 9 del ranking ha superato in ...sport.sky

Atp Acapulco - De Minaur supera Ruud e vince il titolo. A Santiago finale Tabilo-Baez: La finale si gioca nella serata di domenica 3 marzo alle ore 23 italiane. Wta San Diego e Wta Austin: ecco le due finali femminili Si giocherà tra Katie Boulter e Marta Kostyuk la finale del torneo ...tennisworlditalia