Warner Bros Discovery | Febbraio da Record con Incremento dell' 8 | 2% di share nelle 24 Ore

(Di lunedì 4 marzo 2024) Migliordi sempre per il gruppocon l’8,2% di24 ore e una crescita a doppia cifra del +15% rispetto allo scorso anno, con cui si conferma saldamente 3° editore nazionale sul totale individui. WBD cresce anche nella fascia di prime time con l’8,1% die un +37% rispetto al 2023.Molto bene il portfolio anche sul target commerciale 25-54 anni: 10,2% di24 ore e 9,4% in prima serata e in entrambe le fasce WBD cresce rispettivamente con il +8% e il +31% rispetto allo scorso anno.Il successo WBD fa leva sulla performance del Nove, che segna unsia24 ore, con il 2,2% di(+34% rispetto ...