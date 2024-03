Wafa | raid Israele a Nuseirat | 12 vittime

(Di lunedì 4 marzo 2024) 1.35 Secondo l'agenzia di stampa palestinesealmeno 12 persone sarebbero state uccise in un bombardamento aereo israeliano che ha colpito ieri sera una casa del campo profughi di, nel centro della Striscia di Gaza.hanno bersagliato nelle ultime ore anche le aree di Sheikh Zayed e Tal AlZaatar, nel nord dell'enclave palestinese. Il bilancio dellenella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è di almeno 30.410 morti e oltre 71.700 feriti, secondo il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas.

5.20 Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa 3 persone sono decedute in seguito a un bombardamento israeliano su una casa nel campo profughi di ... (televideo.rai)

1.16 L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che almeno 14 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite ieri sera in una serie di ... (televideo.rai)

almeno 24 persone sono morte e altre sono rimaste ferite, la maggior parte bambini e donne, in seguito al bombardamento israeliano che ha colpito una casa a ... (quotidiano)

1.20 Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa almeno 12 persone tra cui 6 bambini sono morte in un raid israeliano che ieri sera ha colpito una casa a est ... (televideo.rai)

Gaza, media: 12 morti in raid Israele su campo profughi Nuseirat: L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 12 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano che ha colpito ieri sera una casa del campo profughi di Nuseirat, nel centro della St ...ansa

GAZA - 12 morti in un raid di Israele a est di Rafah: L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 12 persone tra cui sei bambini sono morte in un bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito una casa a est di Rafah, nel sud della ...napolimagazine

Gaza, altri 4 morti per raid israeliano: 7.00 Gaza, altri 4 morti per raid israeliano Fonti mediche citate dall'agenzia di stampa palestinese Wafa affermano che almeno quattro persone sono morte e di- verse altre sono rimaste ferite in un ...servizitelevideo.rai