Voragini al Vomero | il centrodestra | “Residenti e negozianti vessati e beffati”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nessun supporto incisivo da parte del Comune e della Municipalità contro il dissesto idrogeologico di cui è vittima il nostro territorio.Siamo vicini ai condomini e ai commercianti del, i quali, a causa dell’incuria protratta del nostro quartiere, si sono visti costretti a dover abbandonare le proprie abitazioni senza che il Comune gli abbia fornito alloggi o indennizzi e che anzi, dovranno provvedere a proprie spese ad assumere tecnici per certificare ed adoperare l’eliminazione del pericolo e per le verifiche di stabilità”. Lo affermano in una nota i consiglieri deldella V Municipalità Emanuele Papa, Francesco Flores e Antonio Culiers, che aggiungono: “Chiediamo di attivare immediati tutti i meccanismi di sostegno economico per ie ristori economici per le attività ...