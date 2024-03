Volley Serie B | C e D Rubierese surclassata da Modena Gran cuore CVR | battuta Firenze

(Di lunedì 4 marzo 2024) Partite complicate per le squadre diB, tre su quattro finiscono dopo due ore e mezza di gioco e c’è uno scivolone inatteso. B MASCHILE. L’Ama San Martino supera l’UniCarpi 3 a 2 (25-23 25-21 23-25 22-25 15-8). Ama con Zambelli 3, Cassandra 21, Santini 7, Ghelfi 23, Brizzi 15, Righi 8, Bonfiglioli (L), Borsetti, Fregni (2L), Caffagni, Morselli, Ghilotti 1. All. Cervi-Bassoli. B1 FEMMINILE. A riposo la Tirabassi & Vezzali, la Giusto Spiritoperde in casa 0 a 3 il derby col(18-25 22-25 24-26) e lascia la vetta della classifica. B2 FEMMINILE. Adesso è davvero il caso di parlare di "CVR". Le reggiane di Sazzi superano la Rinascita3-2 (25-14 21-25 21-25 25-23 17-15) con 24 punti di Brunfranco, 19 di una ...

Due sono gli anticipi di questo sabato 2 marzo per quel che riguarda la 22ma giornata di Serie A1 di Volley femminile 2023-2024. Co negli ano soffre l’avvio, ... (oasport)

Nella ventiduesima giornata di Serie A1 2023/24, Scandicci trova la vittoria in trasferta a Chieri per 3-1. Trionfa invece in casa e in tre set Vallefoglia, ... (sportface)

La settimana sportiva: vince e convince il Trapani Shark - Calcio: i risultati in provincia: Di seguito l'intero match: • Volley: Torna con una sconfitta dal Pala Abramo di Catania, perdendo la possibilità nell’immediato di inseguire le posizioni di alta classifica del Campionato Serie B1 di ...tp24

Volley Serie B femminile. Liberi e Forti, una vittoria in scioltezza: La Liberi e Forti Firenze batte il Clementina Volley Castelbellino 3-0 con parziali di 25-21, 25-22, 25-21. Vittoria netta e ben gestita dopo la sconfitta precedente, con le padrone di casa che si imp ...lanazione

Volley DONNE - "B», "c», "d». Img fallisce la chance. McDonald’s non tradisce: Nella Serie B1 la IMG Nottolini perde contro il Nims Cons sesto, mancando l'occasione di risalire in classifica. McDonald’s Porcari vince 3-0 contro Pediatuss Casciavola in Serie C. In Serie D, MAV No ...lanazione