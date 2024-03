(Di lunedì 4 marzo 2024) VERSILIA Sono al via il 2° campionato14e il primo16ditargati Csi. Entrambi rientrano nel quadro del progetto “EduCare Sport” che ha avuto il sostegno della Regione e del Ministero delle Politiche Sociali. Il campionatorappresenta una scommessa per l’organizzazione che è stata sollecitata anche da diversi esperti della pallavolo versiliese. Non senza difficoltà si è arrivati ad organizzare un campionato che, seppur limitato nel numero delle squadre partecipanti, vedrà la presenza di alcune tra le principali società regionali. Si presentano, infatti, al nastro di partenza le società del Jump Tigerdi Forte dei Marmi che rappresenterà il Comitato CSI di Lucca, il Migliarinoe il Dream ...

Volley Csi maschile e femminile. Al via i campionati under 16 e 14: Sono al via il 2° campionato under 14 femminile e il primo under 16 maschile di Volley targati Csi. Entrambi rientrano nel quadro del progetto “EduCare Sport” che ha avuto il sostegno della Regione e ...lanazione

Volley maschile, male la trasferta di Cantù: festa play-off rimandata per Brescia: La Consoli Sferc Centrale non riesce a raddrizzare una gara partito in salita contro un Pool Libertas più aggressivo e ordinato. Domenica al San Filippo arriva Santa Croce.quibrescia

La Infissi Scarcella Lecce Volley conquista il titolo provinciale e vola alle regionali: Sostenuti da un folto pubblico di sostenitori la formazione della Infissi Scarcella Lecce Volley vince a Carmiano la finale contro il Casarano e si laurea campione provinciale Under 17” Memorial Marce ...leccesette