Vittoria di Svezia | mamma fotografa per il compleanno del figlio Oscar

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lo scorso 2 marzodiha compiuto 8 anni e la madre, la principessa, come da tradizione ha celebrato il lieto anniversario con una, anzi, due nuove foto del secondogenito. Due immagini che ritraggono il piccolo in mezzo alla neve, scattate poche settimane fa nello stesso contesto in cui sono state realizzate quelle diffuse per ildella primogenita, la principessa Estelle, nata il 23 febbraio. Nella didascalia del post, poche ma efficaci parole: «Oggi S.A.R. il principecompie 8 anni. Congratulazioni!» e il copyright degli scatti: «S.A.R. La principessa ereditaria» La prima delle due foto ritrae il bambino sorridente in mezzo alla neve con un bastone in mano. ...