Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Rena e Lee

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il 2 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 6 dialcon protagonistiKiser e Lee Sutton. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una coppia che dopo un tentativo fallito nel 2006 ha deciso di riprovare a cambiare la propria vita usando la chirurgia bariatrica.ale Leee Lee, i protagonisti, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 249 e 324 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi, perdendo ben 123 e 138 kg per arrivare a 126 e 186 chilogrammi: un risultato complessivo ...

Il giorno 17 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 10 di Vite al limite con ... (ascoltitv)

Il giorno 14 febbraio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 10 di Vite al limite ... (ascoltitv)

Nel corso del 2014 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 2 di Vite al limite con ... (ascoltitv)

Il giorno 21 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 10 di Vite al limite con ... (ascoltitv)

Il giorno 7 febbraio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 10 di Vite al limite ... (ascoltitv)

Il giorno 30 marzo 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 11 di Vite al limite con ... (ascoltitv)

Gli autovelox salvano le Vite (e non servono solo per fare cassa): Gli autovelox salvano le Vite. Ma c’è chi li vede solo come un modo per fare cassa per i comuni. Eppure i dati parlano chiaro: punendo chi va forte e di conseguenza riducendo la velocità le ...tp24

Il limite a 30 funziona: i morti sono di meno: e varia a seconda dell’entità del superamento del limite. L’obiettivo principale del piano è sensibilizzare la città all’importanza di diminuire la velocità di guida non soltanto per salvare Vite e ...ilsecoloxix

Dr Nowzaradan denunciato: l’accusa è gravissima, ecco cosa rischia: Brutte notizie per tutti in fan del Dottor Nowzaradan e di Vite Al limite: il dietologo più famoso della tv è stato denunciato. Una decisione a dir poco folle che nessuno si sarebbe mai immaginato ...genovawhatson