Virus Respiratori e Intestinali | Emergenza tra gli Over 30 mentre il Covid Scompare

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma - Nausea, vomito, diarrea: sintomi che affliggono le persone tra i 30 e i 50 anni,continuano a diffondersi negli ambulatori di medicina generale. Tuttavia, sembra che ilsia ormai una presenza quasi trascurabile. A quattro anni dall'inizio della pandemia,ci avviciniamo al quarto anniversario del lockdown del marzo 2020, le ultime notizie dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) offrono un certo conforto riguardo al, sebbene gli altririmangano una minaccia da non sottovalutare. Secondo Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Fimmg, «Marzo è un mese difficile per le malattiee e. Questo ...

