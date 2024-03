Violenza sulla nipote minorenne | shock in città | in manette il nonno-orco

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 4 marzo 2024)sessuale nei confronti della, una interacompletamente sotto: scattano leper ilUna terribile vicenda quella che arriva direttamente da Centola (provincia di Salerno) che vede come protagonista (assolutamente in negativo) un uomo di 67 anni. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali per quest’ultimo sono scattate le inevitabili. Le accuse nei suoi confronti sono a dir poco terribili visto che si parla di ripetute violenze sessualinipotina. Fino a questo momento sono scattati i domiciliari per l’uomo.(Ansa ...