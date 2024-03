Violenza su donne | ‘D i Re’ contro Hunziker | ‘sconcertati | noi in pandemia sempre attivi’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – D.i.Re ?in Retele parole di Michelle. La Rete che si occupa di combattere la violenzaleha pubblicato oggi sul suo sito una richiesta di rettifica nei confronti di Mediaset per quanto dichiarato dalla showgirl nel corso della trasmissione ‘Verissimo’, andata in onda sabato 3 marzo, dove ha parlato della sua associazione ‘Doppia Difesa’ creata con l’avvocato Giulia Bongiorno. “D.i.Re esprime sconcerto per quanto dichiarato da Michellein merito alla rete Doppia Difesa”, scrive D.i.Re, riportando uno stralcio delle affermazioni dinel colloquio con Silvia Toffanin: ‘Non ci siamo fermate neanche durante il Covid, quando tutti i centri antiviolenza giustamente erano fermi’. Affermazione ...