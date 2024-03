Violenza sessuale | il caso di Chianciano | “Non c’erano i presupposti per misure cautelari”

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Siena), 4 marzo 2024 – La procura di Siena “si è subito attivata e non c'è stata richiesta di«non ravvisandone i». Così in una nota la stessa procura in merito alle indagini sulla presuntadi gruppo ai danni di una schermitrice avvenuta nella notte tra il 4 e 5 agosto scorsi a. La Procura spiega di aver ricevuto la notizia di reato nel tardo pomeriggio del 5 agosto e di aver dato le prime disposizioni per le indagini nella stessa serata. Sulle, spiega che è una decisione di cui «se ne assume ogni responsabilità» e per la quale «è pronta a dare ogni e qualsiasi spiegazione nelle opportune sedi».

