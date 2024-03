Violenza sessuale a Chianciano | l’avvocato della vittima | “Perplesso per mancanza di misure cautelari”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024)Terme (Siena), 4 marzo 2024 –per ladinei confronti dei presunti stupratori. E’ così che Luciano Guidarelli, legaleschermitrice minorenne che ha denunciato di aver subito unadi gruppo aTerme, commenta la nota con cui la Procura di Siena ha spiegato i motivisua decisione. "Mi rende moltoche la Procura di Siena non abbia ritenuto necessaria l'applicazione dellenei confronti degli indagati come più volte ho richiesto. Una spallata del genere non me l'aspettavo anche se nessuna misura cautelare potrà restituire serenità alla ragazza”. Prosegue ...