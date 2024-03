Vigilessa paga la multa a un operaio senza stipendio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una commissaria della municipale di Firenze hato, a titolo personale, laad un exdella Gkn di Campi che aveva scritto al sindaco Dario Nardella e al comandante della polizia municipale spiegando il suo momento di difficoltà e chiedendo che quella sanzione da 74,06 euro fosse "congelata" finché non avesse avuto la possibilità materiale dirla o fosse commutata in ore o giornate...

