Vieni a giocare con lo zio Sam | moltiffimo | l' immagine choc su Giorgia Meloni | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Qual è il confine tra satira e pubblica offesa? Al Fatto Quotidiano si tende a “sovrapporre” i due concetti, soprattutto con le vignette di Natangelo. Seguito a ruota sui social, poi, da “Marione”, all'anagrafe Mario Improta. I due, come ricorda IlSecolod'Italia hanno immortalato l'incontro del presidente del Consiglio,, con il primo cittadino USA, Joe Biden. Il primo, richiamando l'episodio del presidente americano che parla della guerra in Medio Oriente mentre mangia un gelato, ripropone la stessa scena con Biden e. Il primo, mangiando un gelato, chiede: “Le piace?”. E la nostra premier, nell'atto di degustare non un gelato, bensì il posteriore del presidente, risponde goffa: “”. Il secondo, invece, ritrae Biden ein atteggiamenti intimi, con il presidente ...